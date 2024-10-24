FETÖ’nün bugün gömüleceği mezarı ilk kez görüntülendi

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FETÖ’nün bugün gömüleceği mezarı ilk kez görüntülendi

FETÖ elebaşı terörist Fethullah Gülen’in Pensilvanya’daki bugün gömüleceği mezar yerinin açık hali ilk kez görüntülendi.

Terör örgütü FETÖ lideri Fethullah Gülen 20 Ekim 2024 tarihinde 83 yaşında kaldığı hastanede öldü. Terörist başının ölümünün ardından cenazesinin Türkiye'ye getirileceği iddiaları çok konuşuldu.

Bugün gömülmesi beklenen FETÖ elebaşısının mezar yeri belli oldu. Gülen'in cenazesi Pensilvanya'daki malikanesine gömülecek. FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan, örgüt liderinin Pensilvanya'daki malikanesinin kamp alanında gömüleceğini söyledi.

Pensilvanya'da yer alan ve 'kestane' adı verilen malikenin kamp alanında gömüleceğini söyleyen firari FETÖ'cü Arslan, basına gizlenen mezar yerini gösterdi.

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