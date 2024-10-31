FETÖ'nün damat yapılanması deşifre oldu. Paraları yıllarca bu yöntemle saklamışlar

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) lideri Fethullah Gülen'in ölümünün ardından örgüt içindeki damat yapılanması ortaya çıktı. Kurulan bu ilişki ağı sayesinde terör örgütü, paranın kendi aralarında kalmasını sağlayarak finansmanlarını kaybetmediler.

4 KİLİT İSİM

Güvenlik kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre; FETÖ lideri Fethullah Gülen, oluşturduğu çarkın bozulmaması için yeğenlerini örgüt içindeki yöneticilerle evlendirdi. Bu evlilikler sayesinde ölene kadar örgütün başında olmayı garantiledi ve damatlarının nüfuzlarını kullanarak daha da güçlendi. Yapılan şirket evlilikleri ile oluşan akrabalık ilişkileri sayesinde, örgütün paralarını istedikleri gibi harcamayı da başardılar. Gülen'in güçlenmesini sağlayan ve örgütün gücünü istedikleri şekilde kullanan 4 önemli damat var. Bunlar; Cevdet Türkyolu, Adem Kalaç, Ahmet Kurucan ve Muhammed Yeşilyurt.

EKREM DUMANLI ADI ÖNE ÇIKIYOR

Bir de örgüt içinde ciddi bir güce sahip olan Ekrem Dumanlı var. Ekrem Dumanlı, Fethullah Gülen'e en yakın iş adamlarından İzzet Akyar'ın eski damadı. Ancak, kayınpeder Akyar kızından çok damadını himayesine aldı. Ekrem Dumanlı'yı örgütün icra heyetine kadar taşıdı. İzzet Akyar'ın kızından ayrıldıktan sonra kendinden 17 yaş küçük Esra Dumanlı ile evlendi. Esra Dumanlı da 'Uzun Cevdet' lakaplı Fethullah Gülen'in öldüğü anda bile yanında olan Cevdet Türkyolu'nun akrabası. Cevdet Türkyolu da damatlardan biri. Fethullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Mebrüke Türkyolu ile evli. Örgütün icra heyetine 2023 yılında getirildi. Örgüt elebaşı Gülen'in son 30 yıldır en yakınında yer aldı.

SİTENİN BAŞINDAKİ DAMATLAR DEĞİŞTİ

Cevdet Türkyolu, 'herkul.org' sitesinin eski koordinatörü ve Gülen'in eski özel kalemi Osman Şimşek'in Pensilvanya'dan gönderilmesine neden oldu. Bu sayede 'herkul.org' sitesinin yönetimine ve Gülen'in özel kalemliğine başka bir damadın gelmesini sağladı. O damat da kendi damadı Muhammed Yeşilyurt.

GÜLEN'İN YETİŞTİRDİĞİ MOLLA ADEM KALAÇ

Adem Kalaç da Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep Kalaç ile evli. Ayrıca, Fethullah Gülen'in yetiştirdiği mollalardan. 1980'li yıllarda mahrem hizmetlerin kuruluşunda da görev yaptı. ABD'den yayın yapan EbruTV'nin genel yayın yönetmenliğini de yaptı. 2023 icra heyetine getirildi. Cevdet Türkyolu ile bacanak olması nedeniyle örgüt içinde etkili ve güçlü.

EBUSELEME GÜLEN ENİŞTESİ

Ahmet Kurucan, Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in kızı ile evli. İcra heyetindeki isimlere karşı muhalif olan Ebuseleme Gülen'in de eniştesi. Osman Şimşek'ten önce Fethullah Gülen'in özel kalemliğini yaptı. Mollalardan ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. ABD'de bir süre ticaretle uğraştı ancak başarılı olamadı. Örgütün fıkıh konusunda otoritelerinden de kabul ediliyor. Muhammed Yeşilyurt ise Cevdet Türkyolu'nun kızı Büşra ile evli. Fethullah Gülen'in yetiştirdiği mollalardan. Osman Şimşek'ten sonra 'herkul.org' sitesinin koordinatörlüğünü ve Fethullah Gülen'in özel kalemliğini yaptı. Fethullah Gülen'in son ikamet ettiği evde kişisel bakımını da üstlenen kişiydi. 'herkul.org' sitesinin örgütün tek resmi kanalı olması için bir mücadele verdi, cenaze sürecinde de bunu resmileştirmeye uğraştı.