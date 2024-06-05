FETÖ’nün fotoğrafı cesedi mi balmumu heykeli mi? Kahveyi kim içti?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
FETÖ’nün fotoğrafı cesedi mi balmumu heykeli mi? Kahveyi kim içti?

Fetullah Gülen’in son fotoğrafı diye paylaşılan görseldeki detaylar “Gülen’in balmumu heykeli mi paylaşıldı?” tartışmalarını başlattı. Fotoğraftaki donuk bakışlar, şeker hastası FETÖ’nün önündeki kahvenin yanında duran çikolata ve lokumlar dikkat çekti.

Türkiye’ye iade edildiği iddialarıyla gündeme gelen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeni bir fotoğrafı yayınlandı.

Fotoğrafta sandalyede oturan Gülen’in üzerinde battaniye benzeri bir örtü olduğu görülürken bitkin haldeki Gülen’in bembeyaz yüzü dikkat çekti.

Fotoğrafta dikkat çeken bir ayrıntı ise, Gülen’in bir elinin üstünde olduğu masada içilmiş bir Türk kahvesi olması ve yanında yenilmemiş çikolataların olması oldu.

Şeker hastası olan Gülen’e kahvenin yanında çikolata ikram edilmesi dikkat çekerken “Gülen’in balmumu heykelinin görseli mi paylaşıldı?” tartışmaları başladı.

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