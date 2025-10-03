FETÖ’nün güncel yapılanmasına darbe! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Terör örgütü FETÖ’ye yönelik son iki haftadır 30 ilde düzenlenen operasyonda 91 kişi gözaltına alındı. Güvenlik kuvvetlerinde işlemleri biten şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 ilde FETÖ’ye yönelik son iki haftadır sürdürülen jandarma operasyonlarının detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat'ta düzenlendi. Yakalanan şüphelilerin, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu kişiler ile irtibatta bulundukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Operasyon sonucunda yakalanan 91 şüpheliden 64'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

feto.jpg

