FETÖ’nün nerede olduğu ortaya çıktı

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in öldü/kaçırıldı haberleri son günlerde sıkça gündeme geldi. Örgüt dün “Herkul” hesabından bir video paylaştı.

Videoda örgüt lideri Gülen’in kahve içtiği, yanında da firari FETÖ’cü gazeteciler Abdülhamit Bilici, Adem Yavuz Arslan ve Metin Yıkar bulunduğu görüldü.

Bilici, terör örgütüyle ilişkili YouTube kanalında yaptıkları ziyareti anlatarak FETÖ elebaşının sağlık sorunları olduğunu ve başka bir eve götürüldüğünü anlattı.

Örgütün sosyal medya hesabı olan “Herkul” videoya “Kıymetli Dostlar Dün kamuoyunda oluşan merak ve endişeler sebebiyle bir grup gazeteci, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’yi ziyaret etti. Bu kısa ziyaretten görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz” notunu düştü.

FETÖ elebaşının uzun yıllar ikamet ettiği bölgeden ayrılarak, yeni bir eve taşındığı belirtildi.