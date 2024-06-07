FETÖ’nün nerede olduğu ortaya çıktı

Düzenleme: Ökkeş Bölükbaşı
FETÖ’nün nerede olduğu ortaya çıktı

FETÖ lideri Gülen’le ilgili son günlerde çıkan “Öldü, kaçırıldı” haberlerinin ardından örgütün sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in öldü/kaçırıldı haberleri son günlerde sıkça gündeme geldi. Örgüt dün “Herkul” hesabından bir video paylaştı.

feto1.jpg

Videoda örgüt lideri Gülen’in kahve içtiği, yanında da firari FETÖ’cü gazeteciler Abdülhamit Bilici, Adem Yavuz Arslan ve Metin Yıkar bulunduğu görüldü.

Bilici, terör örgütüyle ilişkili YouTube kanalında yaptıkları ziyareti anlatarak FETÖ elebaşının sağlık sorunları olduğunu ve başka bir eve götürüldüğünü anlattı.

feto-gazeteciler.jpg

Örgütün sosyal medya hesabı olan “Herkul” videoya “Kıymetli Dostlar Dün kamuoyunda oluşan merak ve endişeler sebebiyle bir grup gazeteci, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’yi ziyaret etti. Bu kısa ziyaretten görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz” notunu düştü.

herkul1.jpg

FETÖ elebaşının uzun yıllar ikamet ettiği bölgeden ayrılarak, yeni bir eve taşındığı belirtildi.

o1.jpg

o2.jpg

o3.jpg

İlgili Haberler
Meral Akşener’in sır küpü sır görüşmeyi ilk kez anlattı
Afgan ve Suriyeli öğrenciler 1 gün bile okula gitmeden 100’lük karne aldılar! Skandal ötesi olay
İYİ Parti’de Meral Akşener krizi! Genel Sekreter Uğur Poyraz’dan çok sert açıklama
Son Haberler
Yaşlılarda üzüntü kontrolü nasıl sağlanır? Tehlikeli sonuçları nelerdir? Sağlık
Yaşlılarda üzüntü kontrolü nasıl sağlanır? Tehlikeli sonuçları nelerdir?
AKP'de büyük çıkmaz. Erdoğan ikna edildi tartışmalar bitmedi Gündem
AKP'de büyük çıkmaz. Erdoğan ikna edildi tartışmalar bitmedi
FIFA'dan Arda Kardeşler'e görev Spor
FIFA'dan Arda Kardeşler'e görev
Cep telefonunun neden olduğu hastalıklar ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı Sağlık
Cep telefonunun neden olduğu hastalıklar ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 7 Haziran 2024. Bugünkü maçlar Spor
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 7 Haziran 2024. Bugünkü maçlar
Samsung'da bir ilk. Bırakma kararı aldı Dünya
Samsung'da bir ilk. Bırakma kararı aldı
Mourinho'nun transfer listesi ortaya çıktı Spor
Mourinho'nun transfer listesi ortaya çıktı