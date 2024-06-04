FETÖ'nün yeğeni Ebuseleme Gülen görüşülen paşayı açıkladı

FETÖ lideri Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen, sosyal medyadan önce 15 Temmuz’la ilgili itiraflarda bulunmuş ardından da Gülen’in sağ kolu olarak bilinen Cevdet Türkyolu’nun başını çektiği bir grup tarafından Pensilvanya’daki çiftlikten başka bir yere götürüldüğünü açıklamıştı.

İddialar üzerine, örgütün yönettiği Herkul sosyal medya hesabından Gülen’in “Doktorların tavsiyesiyle daha sakin bir ortama” götürüldüğü yazıldı.

“ARKADAŞLAR BİR ŞEY DÜŞÜNMÜŞ”

Ebuseleme Gülen, örgüt lideri Gülen’in darbeden önce Pensilvanya’da kulağına şunları söylediğini anlattı:

Arkadaşlar bir şey düşünmüş. Yakında Türkiye’deki bütün kurumlar el değiştirecek. Siz de çok önemli kurumlara geleceksiniz. Sakın bu olduğunda, bunu yapanların bizim arkadaşlar olduğunu belli etmeyin. Bulunduğunuz konumlarda mütevazı olun, renk vermeyin.

“TELEFONLA BİR PAŞAYLA GÖRÜŞTÜLER”

Yeğen Gülen’e göre aynı gün FETÖ lideri Gülen’in iki örgüt yöneticisi de Pensilvanya’dan görüntülü telefonla bir “hoca” ve yanındaki “paşayla” konuştu:

“Paşam hürmetler. Sizleri çok seviyoruz. İnşallah yakında bu zalimlerden kurtulacağız. Türkiye bayram edecek.

GÜLEN’İN YEĞENİNE KARŞI SAVUNMASI

Gülen’e 4 yıl önce, darbeden önce kulağına söylediklerini hatırlattığını belirten Ebuseleme Gülen, kendisine şu karşılığını verdiğini söyledi:

“Evladım ne yapayım? beni de kandırdılar, elimden bir şey gelmiyor.”