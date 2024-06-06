FETÖ'ye Kıskaç operasyonu. 72 yakalanma

Kaynak: Haber Merkezi
FETÖ'ye Kıskaç operasyonu. 72 yakalanma

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 günde FETÖ’ye yönelik yapılan Kıskaç-19 operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya FETÖ’ye yönelik yapılan son operasyonun detaylarını açıkladı. Ankara, Bingöl, Bitlis, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya ve Uşak’ta FETÖ’ye yönelik Kıskaç-19 operasyonlarında şüphelilerin Emniyet içerisindeki mahrem yapılanması, asker yapılanması, güncel yapılanması içinde faaliyette bulundukları tespit edildi.

Yakalanan şahısların örgüt içindeki şahıslar ile irtibatlı oldukları ve ankesörlü telefonlar ile iletişime geçtikleri tespit edildi. Aynı zamanda ifade ve teşhislerde adlarının çıktığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında hapis cezası ve aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Yapılan operasyon sonucunda çok sayıda örgüt dökümanı ele geçirildi.

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