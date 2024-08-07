FETÖ'ye makale yazan albay general oldu. FETÖ ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor

Gazeteci Aytunç Erkin, bugünkü köşesinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için ‘yücelten’ makale yazan bir albayın, son YAŞ kararı ile generalliğe terfi ettirildiğini açıkladı.

Özellikle makalenin 22 Aralık 2015’te yazılmış olmasına dikkat çeken Erkin, “Bu makaleyi kaleme aldığı için “Bu general FETÖ’cüdür” yorumunu yapmadım” dediğini de aktardı.

Bir arkadaşının aradığını ve “Sana bir makale gönderiyorum” dediğini aktaran Erkin, 22 Aralık 2015 tarihli makalenin son Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) generalliğe terfi eden Fevzi Orkunt Canyaş’a ait olduğunu belirtti.

Erkin makaleden şu alıntıyı paylaştı: “... İnsanların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan güçlü bir devletin varlığını hararetle desteklemektedir. ‘En anti-demokratik devleti bile bir devletin var olmamasına tercih ederim’ diyecek kadar ileri gitmektedir. ‘Bu bağlamda, devletin aşınması fikrine karşıyım’. Kısacası, Fethullah Gülen güçlü bir devletin varlığına meydan okumak yerine onu desteklemektedir.

“YÜKSEK KALİTEDE ÖĞRENİM VEREN...”

Canyaş, Gülen okullarını da şu cümlelerle değerlendirmiş:

“... Ancak ordunun 12 Mart 1971’de hükümete verdiği ültimatomun ardından Fethullah Gülen tutuklanarak hapse atılmış, ancak daha sonra çıkarılan afla serbest bırakılmıştır. Daha sonra 1980 askeri müdahalesine kadar Balıkesir, Manisa ve İzmir’de vaaz vermeye devam etti, bağışçıları ve velileri yatılı okulların inşasını finanse etmeye teşvik etti ve öğrencilerin ulusal üniversite giriş sınavını geçmelerine yardımcı olmak için dershaneler kurdu. Gülen’in desteğiyle ilk dershane İzmir’de kuruldu.