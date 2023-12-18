FETÖ'yü ifşa eden Necip Hablemitoğlu 21 yıl önce bugün katledildi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Rukiye Selçuk
Tarihçi ve Yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, canlı yayında FETÖ’ye yönelik yaptığı uyarıların ardından 18 Aralık 2002’de silahlı saldırı sonucu katledildi.

Necip Hablemitoğlu suikastının üzerinden 21 yıl geçti.

Necip Hablemitoğlu, katıldığı Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün programında FETÖ ile ilgili bazı açıklamalarda ve uyarılarda bulunmuştu.

“Kendini dünya imamı yerine koyan bir kişinin, altında kıta ve ülke imamları var. Bu hiyerarşik yapıya bakıldığında, resmen bunun din devleti amacı olduğunu görüyorsunuz.” diyen Necip Hablemitoğlu, “ABD’de dine dayalı STK’lar var ama bunlar legal. Ancak Türkiye ile ABD’yi kıyaslayamazsınız. Türkiye’deki tarikatlar rejimi değiştirmek istiyor.” uyarısında bulunmuştu.

Ayrıca “Benim gibi Atatürkçü anlamda Türk milliyetçisi Fetullah Gülen’in yargılanmasını istiyor.” diyen Hablemitoğlu, sözlerine şöyle devam etmişti:

“Milyonlarca laik devlete inanmış olan insan Fetullahçılara karşı olduğunun bilinmesi ve bu cepheleşme oyununa düşülmemesi gerektiğini söylüyorum. Yurtdışındaki okulları, yurtiçindeki okulları, dershaneleri, holdingleriyle akıl almaz bir yapılanma bu. Yurtdışı siyasal temaslara da bakıyorsunuz, olağanüstü bir kadro da var.”

Necip Hablemitoğlu, bu açıklamalarından kısa süre sonra ise suikasta kurban gitti.

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