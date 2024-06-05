Fetullah Gülen ortaya çıktı. Türkiye’ye getirilmek üzere olduğu iddia edilmişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fetullah Gülen ortaya çıktı. Türkiye’ye getirilmek üzere olduğu iddia edilmişti

Türkiye'ye iade edileceği konuşulan Fetullah Gülen'in son fotoğrafı ortaya çıktı. Yeğeni Gülen'in sağlık durumunun kötü olduğunu belirtmişti.

Fetullahçı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den Türkiye'ye iade edildiği iddiaları gündemdeyken güvenlik kaynakları, Gülen'in Türkiye'ye teslim edildiği ve uçağının yolculuk yapmakta olduğu haberlerinin doğru olmadığını duyurdu.

Örgüt içinde çatışmalar olduğu iddia edilirken, Gülen'in yeni bir fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta, Gülen'in bir sandalyede oturduğu ve üzerinde bir battaniye olduğu görüldü. Gülen'in bitkin olduğu, yayınlanan fotoğrafın Gülen'in hastalığının ilerlediği iddialarını güçlendirdiği yönünde. Gülen'in yüzünün bembeyaz olduğu detayı dikkatlerden kaçmadı.

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GÜLEN’İ KAÇIRANLARIN AMACI NE?

FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen, Gülen'in son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. "Ölmedi ancak gerçekten çok hasta ve özel ilgiye muhtaç durumda şu an. Onu kaçıranların amacı, yönetim hakkının kendilerinde kalması. Davanın sahipleriymiş gibi göstermek için alıp götürdüler. Benim babama bile göstermiyorlar, öz kardeşine” dedi.

“GRUPLAR ARASINDA CİDDİ ÇATIŞMALAR VAR”

Fotoğrafı İbrahim Haskoloğlu paylaştı. FETÖ lideri Gülen'in Türkiye'ye geldiği haberinin doğru olmadığını belirten Haskoloğlu, örgüt içindeki gruplar arasında ciddi çatışmalar olduğunu belirtti. Gülen'in ölümünden sonra yakınlarının örgüt liderliğini üstlenmek için başka bir yere götürüldüğünü ve Gülen'in aile üyeleriyle görüşmesine izin verilmediğini söyledi.

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