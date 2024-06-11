Fetullah Gülen’in yerini camdaki etiket ele verdi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni tarafından ileri sürülen “Gülen bilinmeyen bir yerde tutuluyor” iddiası gündemdeki yerini korurken Gülen’in Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Barbaros Kocakurt ve doktoru Kudret Ünal tarafından götürüldüğü adres merak konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde, Gülen hakkında ortaya atılan alıkoyma ve “Gülen öldü” iddiasını boşa çıkarmak için örgüt tarafından birtakım görüntüler yayınlanmıştı. Söz konusu görüntüler, Gülen’in şimdilerde bulunduğu konum hakkında ipuçları verdi.

SON VİDEODAKİ AYRINTI DİKKAT ÇEKTİ

Örgütün yayınladığı son videoda, FETÖ elebaşı Gülen’in arkasında bulunan camda yer alan güvenlik şirketine ait etiket, elebaşının konumunu ele verdi. Söz konusu videoda, “Royal Security Services Inc” isimli güvenlik şirketinin etiketinde telefon numarası yer aldı.

Yazılı olan bu numara, “1-800-488-7692” internette aratıldığında şirketin resmi internet sitesine ulaşılabiliyorken, “www.royalsecurity.us” adresinde, şirketin bu telefon numarasıyla “Pocono” bölgesine hizmet verdiği anlaşılıyor.

ARAÇLA 20 DAKİKA

Elebaşı Gülen’in, önceleri Pensilvanya’nın Saylorsburg kasabasında etrafı çevrili geniş bir malikanede kaldığı biliniyordu. Güvenlik ve istihbarat kaynaklarından alınan bilgilere göre, yeni konumun buraya otomobille 20 dakikalık mesafede olduğu öğrenilmişti.

Son görüntüde fark edilen başka bir detay ise, bu konutun yanında yol ya da başka bir evin olmayışı ve çam ağaçları arasında izole bir bölge olması. Bu tanıma uygun olan yer ise, Saylorsburg’taki malikaneye otomobille 20 dakika mesafede bulunan, yine Pensilvanya’ya bağlı turistik bir bölge olan Pocono Dağları.

Elebaşının Pocono’da ormanın içinde yahut göl kenarında bulunan malikanelerden birinde kaldığı düşünülüyor. Ayrıca Gülen’in son görüntüsünde, yanında sadece Cevdet Türkyolu’nun değil, bütün ekibin olduğu görüldü. Abdullah Aymaz’ın hemen Gülen’in yanı başında olduğu, kalabalık bir ekibin de aynı çatı altında bulunduğu anlaşıldı.

TÜRKİYE’YE GETİRİLMEK ÜZERE OLDUĞU İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye iade edileceği konuşuluyordu. Gülen’in yeğeni ise, sağlık durumunun kötü olduğunu kaydetmişken güvenlik kaynakları Gülen'in Türkiye'ye teslim edildiği ve uçağının yolculuk yapmakta olduğu haberlerinin doğru olmadığını açıklamıştı.

Örgüt içinde çatışmalar olduğu iddia edilirken, Gülen'in yeni bir fotoğrafı ortaya çıkmış ve bu fotoğrafta, elebaşının bir sandalyede oturduğu, üzerinde de bir battaniye olduğu görülmüştü. Gülen’in yüzünün bembeyaz olduğu da dikkatlerden kaçmamıştı.