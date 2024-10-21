'Fetuş' diye seslenmişti! İlhan İrem'in yıllar önce yazdığı yazı yeniden gündem oldu

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen öldü. Gülen'in ölüm haberi, yakınları tarafından doğrulandı.

Fethullah Gülen’in öldüğü, Herkul adlı internet sitesinin sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyuruldu:

“Ömrünün her anını din-i mübiîn-i İslam’a ve insanlığa hizmet için sarfeden Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi bugün (20 Ekim) ruhunun ufkuna yürümüştür. Defin işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Gülen, böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans sebebiyle tedavi görüyordu.

İLHAN İREM'İN YAZISI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Ünlü sanatçı İlhan İrem, Fethullah Gülen'in bu ülkeye zararını fark edip bunu sesli olarak dile getirenlerden.

İlhan İrem, Yeni İleri dergisinin Kasım 1999 sayısında "Mektup" başlıklı bir yazı yazmıştı. Bu yazının ardından da terörist başı Fethullah Gülen, sanatçıya o zamanın parasıyla 1,5 milyar TL tazminat davası açmış ve kazanmıştı.

İşte İlhan İrem'in Fetullah Gülen’e "Fetuş" diye seslendiği o yazının bir kısmı:

"Sevgili Fetuş, seni çok özledik nerelerdesin? Devlete çöreklediğin bunca kadrolarla, bütün suçlamalardan tereyağından kıl çeker gibi sıyrılırsın. Alt tarafı DGM'de vereceğin bir ifade, niye korkuyorsun?

"Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kemalist devrimlerin sarsılmaz bekçileri olarak seni bu coğrafyada bekliyoruz. Gel de içten pazarlıklı hayallerinin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini yakından gör."

İşte o yazının tamamı...