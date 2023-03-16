Feyenoord Orkun ile farka koştu. Shaktar'a gol yağdırdı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, 1-1'iin rövanşında karşı karşıya geldi.

Milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün performansıyla maça damga vurduğu karşılaşmada, Feyenoord'un 7-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Feyenoord'un golleri 9. dakikada Gimenez, 24 ve 38. dakikalarda Orkun Kökçü, 49 ve 60. dakikada Idrissi, 64. dakikada Jahanbakhsh, 66. dakikada Danilo kaydetti.



Shakhtar Donetsk'in tek golü 87. dakikada Kevin Jesus Kelsy Genez'den geldi.



22 yaşındaki Feyenoord kaptanı Orkun Kökçü, iki gollün yanı sıra, beşinci golde asist yapan isim oldu.



Shakhtar Donetsk'i ikinci maçta rahat bir şekilde eleyen Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.