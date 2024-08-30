Feyyaz Uçar'dan flaş Semih Kılıçsoy açıklaması

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini 5-1 yenerken, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Uçar, şunları söyledi:

"Aslında ilk maçta bitirmemiz gerekiyordu. Avrupa Ligi'nde olmayı zaten hak ediyoruz. Hüseyin Yücel ve Mete Vardar kura çekimine katılacak. Mete Vardar'ın kuraları bize her zaman iyi geldi. Hüseyin başkanla birlikte güzel bir 8 takım çekeceklerdir. Avrupa Ligi'nde de iyi işler yapmak istiyoruz.

Avrupa Ligi’nde zayıf takım yok. Genelde Avrupa futbolunda kalite ve tempo artışı var. Buna ayak uydurmamız gerekiyor. Bu sene lig gibi oynanacak, 8 maç oynayacağız. Kuranın şansı ya da şanssızlığı olmayacak. Orada da elimizden geleni yapacağız. Kesinlikle rekabeti arttırmamız gerekiyor takım içinde. Sonradan girenlerin daha iyi katkı sağlaması gerekiyor. İnşallah bunu hep beraber başaracağız.

Oyundan memnunuz. Teknik heyeti, oyuncularımızı kutluyoruz. Bizi en çok sevindiren sonradan oyuna girenlerin verdiği katkı. Yavaş yavaş takımda rekabetin arttığını görüyoruz. Oynayan oynamayan herkes aldığı süre için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Takım olma yolunda ilerliyoruz.

Çok değerli oyuncularımız var. Immobile’nin kalitesini her maçta görüyoruz. Gol atmadığı maçta yaptığı güzel hareketler var. Rafa Silva müthiş performansla başladı ve inanılmaz istikrarla gidiyor. Her maç üstüne koyan bir Rafa Silva seyrediyoruz. Birkaç hafta önce Beşiktaş taraftarı çok iyi bir forvet seyredecek demiştim. Şu ana kadar da seyrediyorlar.

Semih Kılıçsoy'un henüz gol atamamasıyla ilgili Uçar, "Golcülerin böyle zamanları olur. Bu durum sadece bir gol atmasına bakıyor. O golden sonra arkası gelecektir. Semih bizim evladımız, yıldızımız, kardeşimiz. Ondan çok şey bekliyoruz. Milli takımda enteresan olaylar yaşadı. Oynatılmadığı turnuvada en kritik maçta son 3 dakikada oyuna sokuldu. Bunlar kolay işler değil. Semih bunu aşacak. Bir gole bakar, eski bir golcü olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.