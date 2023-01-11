Gibi dizisinden 4. sezon müjdesi

Exxen'de kısa sürede fenomen haline gelen Gibi, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan 10. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Gibi'in yeni sezonundan ilk haber de geldi.

İlk 3 sezonu yaz aylarında çekilen ve sonbaharda ekranda olan Gibi'nin yeni sezon çekimlerinin erken başlaması dikkat çekti.

FEYYAZ YİĞİT DUYURDU

Yapımcılığını Özcanlar Yapım Sarayı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Ömer Sinir’in ve senaristliğini Aziz Kedi ile Feyyaz Yiğit'in yaptığı Gibi'nin 4. sezonun çekimleri başladı.

Feyyaz Yiğit sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Gibi 4. sezon çekimleri, paltolu, ceketli ve gocuklu seçenekleriyle başlamıştır." dedi.

4. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gibi'nin yeni bölüm çekimlerinin kış aylarında başlaması ise hayranlarını heyecanlandırdı. Sevilen dizinin 4. sezonunun sonbahar yerine daha erken yayınlanması bekleniyor.