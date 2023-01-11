11 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Gibi dizisinden 4. sezon müjdesi

Gibi'de Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'la birlikte başrolde oynayan Feyyaz Yiğit, 4. sezon çekimlerinin başladığını yaptığı paylaşımla duyurdu.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 23:20
Takip Et

Feyyaz Yiğitten Gibi dizisi duyurusu

Gibi dizisinden 4. sezon müjdesi
+
Aa
-

Exxen'de kısa sürede fenomen haline gelen Gibi, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan 10. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Gibi'in yeni sezonundan ilk haber de geldi. 

İlk 3 sezonu yaz aylarında çekilen ve sonbaharda ekranda olan Gibi'nin yeni sezon çekimlerinin erken başlaması dikkat çekti.

FEYYAZ YİĞİT DUYURDU

Yapımcılığını Özcanlar Yapım Sarayı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Ömer Sinir’in ve senaristliğini Aziz Kedi ile Feyyaz Yiğit'in yaptığı Gibi'nin 4. sezonun çekimleri başladı.

Feyyaz Yiğit sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Gibi 4. sezon çekimleri, paltolu, ceketli ve gocuklu seçenekleriyle başlamıştır." dedi.

4. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gibi'nin yeni bölüm çekimlerinin kış aylarında başlaması ise hayranlarını heyecanlandırdı. Sevilen dizinin 4. sezonunun sonbahar yerine daha erken yayınlanması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
1
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
2
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
3
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
4
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
5
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
﻿Ara transfer harcama limitleri açıklandı
6
﻿Ara transfer harcama limitleri açıklandı
﻿Ara transfer harcama limitleri açıklandı
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
7
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Çin, Güney Kore ve Japonya'dan kısa süreli vizesiz geçişleri de durdurdu
﻿Çin, Güney Kore ve Japonya'dan kısa süreli vizesiz geçişleri de durdurdu
﻿Çin, Güney Kore ve Japonya'dan kısa süreli vizesiz geçişleri de durdurdu
﻿Ayder Yaylası'nda yıkım başladı
﻿Ayder Yaylası'nda yıkım başladı
﻿Ayder Yaylası'nda yıkım başladı
﻿Okyanus sıcaklıkları rekor seviyeye ulaştı
﻿Okyanus sıcaklıkları rekor seviyeye ulaştı
﻿Okyanus sıcaklıkları rekor seviyeye ulaştı
﻿İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz'dan Fahrettin Koca'ya 6 Ekim genelgesi tepkisi
﻿İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz'dan Fahrettin Koca'ya 6 Ekim genelgesi tepkisi
﻿İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz'dan Fahrettin Koca'ya 6 Ekim genelgesi tepkisi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.