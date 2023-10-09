FIBA Avrupa'dan İsrail kararı

FIBA Avrupa, İsrail’deki mevcut güvenlik durumunu göz önünde bulundurarak ve güvenlik danışmanlarının tavsiyelerini takiben, İsrail takımlarının FIBA Avrupa çatısı altındaki tüm müsabakalarda yer aldığı tüm maçları bir sonraki duyuruya kadar askıya alma kararı aldı.

Karar, beş İsrail takımının Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) ve FIBA Avrupa Kupası’nda oynayacağı tüm iç saha ve deplasman maçlarını kapsayacak ve anında yürürlüğe girecek.

FIBA Avrupa, İsrail Basketbol Federasyonu ve katılımcı kulüplerle yakın iş birliği içinde, tüm katılımcıların ve paydaşların güvenliğine ve refahına öncelik verme kararlılığını sürdürerek durumu izlemeye devam edecek. Yeniden planlanan fikstürlerin tarihleri ve saatleri, durum izin verdiği anda onaylanacağı açıklandı.