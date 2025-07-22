Fidan'dan Suriye uyarısı: Müdahale ederiz

Kaynak: AA
Fidan'dan Suriye uyarısı: Müdahale ederiz

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'de yaşanan çatışmalara ilişkin "Bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya doğru giderseniz, bunu milli güvenliğimize doğrudan tehdit olarak algılar ve müdahale ederiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill Tinoco ile yaptığı görüşmeden sonra basın toplantısında soruları yanıtladı.

Fidan, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki müdahelelerini "bölgede kaos yaratmak amacıyla yapılan müdahaleler" olarak tasvir etti.

"MİLLİ GÜVENLİĞE TEHDİT OLARAK ALGILARIZ"

Fidan, "Uyarıyoruz, hiçbir grup parçalamaya yönelik hareket için geçmesin. Diplomasi yoluyla konuşacağımız çok şey var. Her şey konuşulabilir. Ama bunun ötesine geçerek şiddet kullanarak bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya doğru giderseniz biz bunu kendi milli güvenliğimize doğrudan tehdit olarak algılarız ve müdahale ederiz. Bölünme dışında ne konuşuyorsanız konuşun. Talepleriniz varsa yapın, biz bu konuda nasıl yardımcı olacaksak olalım" dedi.

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