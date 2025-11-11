Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanları çarşamba günü Ankara'da bir araya gelecek. Mısırlı mevkidaşı Bakanı Bedir Abdulati'yi ağırlayacak olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gündeminde Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü ve yeniden inşa süreci olacak. fidan ve Abdulati, ABD arabuluculuğundaki ateşkes anlaşmasının olası sonraki aşamaları hakkında fikir alışverişinde bulunacak.

'TÜRKİYE'NİN GAZZE İÇİN HAZIR OLDUĞU BELİRTİLECEK'

Türkiye, Gazze'deki ateşkes sürecinde Katar ve Mısır ile birlikte Hamas ile temasları aracılığıyla ateşkesin sağlanmasına aracılık ederek öne çıktı. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Türkiye Dışişleri Bakanlığına yakın bir kaynak, Fidan'ın görüşmede, "İsrail'in ihlallerine rağmen Filistin tarafının ateşkes şartlarına uyduğunu ve süreci olumlu bir şekilde yönettiğini" belirteceğini, ayrıca dünya güçlerinin bölgenin yeniden inşasına yardımcı olması gerektiğini ve Türkiye'nin bu tür çabalarda rol alma teklifini yineleyeceğini söyledi.

Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump'ın 21 maddelik Gazze planında yer alan BM Güvenlik Konseyi kararıyla oluşturulması istenen Uluslararası İstikrar Gücü'ne dahil olma talebini defalarca dile getirdi. ABD bu fikre sıcak yaklaşsa da İsrail'in muhalefeti nedeniyle çekimser bir tavra bürünmüş durumda.

İsrail daha önce de Gazze'de Türkiye'den hiçbir gücün bulunmasını istemediğini açıkladı. Ancak Türkiye'nin de Gazze için temasları sürüyor. Pazartesi günü ABD'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li yetkililerle de görüşmelerde bulundu ve ardından ateşkes anlaşmasının olası sonraki adımlarını görüştüklerini söyledi.

RUBIO İLE GAZZE'Yİ GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Fidan ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio arasındaki görüşmede, başta Gazze'deki ateşkes ve bölgesel konuların ele alındığını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, dün Washington'da gerçekleştirilen görüşmeye dair yazılı açıklama yaptı.

ABD tarafının açıklamasında şunlar kaydedildi: "Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek Gazze'deki ateşkes ve bölgede istikrarı sağlamak için atılacak adımları görüştü. Bakan ve Dışişleri Bakanı, kalıcı bir barışın sağlanması için yapılan çabalara verdikleri desteği yinelediler. Bakan Rubio ayrıca, Ukrayna'da devam eden savaşı sona erdirmek için Başkan Trump'ın tüm NATO müttefiklerine Rus enerjisi alımını durdurma çağrısını yineledi."

FİDAN'IN ABD ZİYARETİ

Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü gün için Washington'a davet edilmişti. Beyaz Saray'da ABD Dışişleri Marco Rubio, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da bulunduğu uzun bir toplantı gerçekleştirmişti.

Fidan, bu toplantıya daha sonra ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de katıldığını bildirmişti.

Fidan, Witkoff ve Barrack ile ayrı bir toplantıya devam ettiklerini belirterek, Witkoff'un sorumlu olduğu Filistin dosyasındaki birçok konuyu Gazze'de kabul edilen 'ateşkes' ile ilgili sorunları ele aldıklarını bildirmişti.