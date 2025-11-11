ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından Ekim ayında kabul edilen Gazze Planına ilişkin tartışmalar sürüyor. Planda belirtilen Uluslararası İstikrar Güçlerine Türkiye katılma isteği gündemde ancak İsrail de buna karşı çıkmaya devam ediyor.

Middle East Eye internet sitesinin konuyla ilgili bir haberi, İsrail medyasında da gündem oldu. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Türkiye'de en az 2 bin askerden oluştuğu tahmin edilen bir tugayın Gazze'ye gitmek için hazırlık yaptığı belirtildi.

Haberde Gazze'deki uluslararası istikrar gücüne diğer ortak ülkelerle birlikte katılacak olan birliğin, daha önce barışı koruma ve çatışma bölgesi deneyimi olan askerlerden oluşması planlandığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda hazırlanan Gazze barış planı, Türkiye'nin bölgede öncü ülkelerden biri olmasını öngörüyor. Ancak İsrail hükümeti bu hamleye karşı çıkıyor, Washington henüz bir karar almadı ve Birleşmiş Milletler de konuya ilişkin henüz bir açıklama getirmedi.

İsrail hükümet Sözcüsü Şoş Bedrosyan da Pazar günü gazetecilere verdiği demeçte, "Karada Türk askeri olmayacak" dedi. İsrail medyası da söz konusu tartışmaları gündemine taşıdı.

TÜRKİYE İSRAİL BASININDA

İsrail basınından HM News, “Türkiye, Gazze’ye asker göndermeye hazırlanıyor” başlıklı haberinde, “Türkiye, insani yardımları denetleyecek askeri tugayın konuşlandırılması için hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak Tel Aviv bunu açıkça bir ele geçirme girişimi ve egemenliğe yönelik tehdit olarak görüyor. ABD ise henüz bu konuda nihai kararını vermedi” ifadelerini kullandı.

İsrail'in Maariv Gazetesi de söz konusu tartışmaları manşetlerine taşıdı. Haberde, “Tel Aviv, sahada Türk askeri olmayacağını defalarca dile getirmesine rağmen Türkiye, İsrail’i stratejik açıdan tehlikeye atan bir plan üzerinde çalışıyor. Bu tüm hesapları değişitirir” ifadeleri yer aldı.

"Gerilim artıyor" başlığını kullanan diğer İsrail merkezli haber sitesi Kikar, “İsrail muhalefetine rağmen Türk hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planı kapsamında faaliyet gösterecek uluslararası güçte Türk tugayının da olduğu en az 2 bin asker olacak” diye yazdı.

İsrail'in önde gelen haber kuruluşlarından Kanal 14 de haberinde “Türkiye’nin Gazze Şeridi’nde askeri varlığına İsrail karşı çıkıyor, ABD ise kararsız. Ancak Türkiye, 2 bin kişilik barış gücü kapsamında Gazze’ye tugay göndermeye hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da süren müzakerelerde İsrail ile Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamıştı. Mısır’da imzalanan anlaşma 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti. Trump, geçtiğimiz günlerde Gazze’nin yeniden imarını denetleyecek ve Türkiye’nin destek vereceği Uluslararası İstikrar Gücü’nün çok yakında kurulacağını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile düzenlediği basın toplantısında “Gazze’de Türk askeri olacak mı?” sorusuna “Bu konuda kararım net, tahimn etmek ister misiniz?” diyerek kaçamak bir yanıt vermişti.

Son günlerde Tel Aviv’deki üst düzey yetkililer ve İsrailli güvenlik uzmanları, Gazze’nin yeniden imarında Türkiye’nin oynadığı aktif rolden rahatsızlık duyduklarını açıkça dile getiriyor.