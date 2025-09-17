Fidye çetesini 2 harf 4 rakam çökertti! Polisten nefes kesen operasyon

Düzenleme: Kaynak: DHA

İzmir’den İstanbul’a kaçırılan ve ailesinden serbest bırakmak için 15 milyon lira fidye istenen iş insanı polisin şok baskını ile kurtarıldı. Polis 5 kişilik çeteyi kullandıkları 2 harf 4 rakamdan oluşan plakadan çözdü.

İzmir'de polise başvuran tekstil işiyle uğrayan iş insanı A.A.'nın yakınları, kendisinden haber alamadıklarını söyleyerek polisten yardım istedi. Yapılan çalışmalarda A.A.'nın kaçıranlar tarafından İstanbul'a götürüldüğü bilgisine ulaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ihbar ulaşması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Kaçırılan A.A.'nın önce Bursa'nın Karacabey ilçesine getirildiği burada İstanbul'dan gelen diğer şüphelilere teslim edildiği belirlendi. Şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirleyen polis, aracı Bağcılar'da park halinde buldu. Yapılan çalışmada şüphelilerin aracı park ettikleri çok yakın bir sitede bulundukları belirlendi. İş insanı A.A.düzenlenen operasyonla kurtarılırken olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler ifadelerinde, A.A.'nın aile üyelerine ait 15 milyon lira alacaklarını tahsil etmeye çalıştıklarını söyledi. Şüpheliler V.A.(39), A.K.(27), O.Y.(24), E.K.(44) ve D.K.(25) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.Y., E.K. ve D.K. tutuklanırken, A.K. ev hapsi, V.A. ise, yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

