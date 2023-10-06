Fidye için çocuk kaçıran sanığa 'iyi hal' tahliyesi

Bolu’da villa bahçesinde oynayan 7 yaşındaki çocuğu kaçırarak fidye isteyen sanık tahliye edildi. Mahkemenin ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak tahliyesine karar verdiği sanık, pişman olduğunu söyledi.

Fidye için çocuk kaçıran sanığa 'iyi hal' tahliyesi

Bolu'da villa bahçesinde oynayan 7 yaşındaki Ö.B.Ö.'yü kaçırıp, iş merkezinin çatısına bağladıktan sonra fidye isteyen 21 yaşındaki Onur Özarslan, tutuklu yargılandığı davanın karar duruşmasında, "Pişmanım, aileden özür dilerim" dedi.

Mahkeme, sanığı 'iyi hal' indirimi uygulayıp toplam 7 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı. Kaçma şüphesi olmadığı, delillerin toplanmış olması ve cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurulan Özarslan'ın tahliyesine karar verildi.

Aile, itiraz başvurusu yapacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU

Olay, 23 Ocak'ta, Alpağutbey Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta kalan Onur Özarslan, bir villanın bahçesinde köpeğiyle oynayan Ö.B.Ö. adlı erkek çocuğunun yalnız olduğunu fark etti. Özarslan, çocuğu kaçırıp, 1,5 kilometre uzaklıktaki Yaşamkent Mahallesi'ndeki iş merkezinin çatısına götürdü. Ö.B.Ö.'yü sandalyeye oturtup, bantla ağzını kapatan, kollarını ve bacaklarını bağlayan Onur Özarslan, daha sonra fidye istemek için çocuğu kaçırdığı eve gitti. Evin önünde toplanan kalabalığı görünce panikleyip kaçan Onur Özarslan, 15 dakikalık takiple, Kılıçarslan Mahallesi'ndeki manavın önünde yakalandı.

Özarslan, polise verdiği ifadede çocuğun yerini söyledi. Adrese giden ekipler, çocuğu bulup ailesine teslim etti. Linç edilmekten polis ekiplerince kurtulan Onur Özarslan, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

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