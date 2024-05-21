FIFA Başkanı taziyede bulundu

Infantino, Instagram adlı sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda "İran Başkanı İbrahim Reisi'nin trajik ölümünü büyük bir üzüntüyle öğrendim. Geçen yıl New York'ta buluşmuştuk ve İran'da futbolun nasıl teşvik edileceğini tartışmıştık" ifadelerini kullandı. Infantino ayrıca "Bu zor zamanda İran halkına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum" diyerek taziyelerini sundu.

Cumhurbaşkanı Reisi, Pazar günü İran'ın Azerbaycan sınırındaki bir barajın açılış töreninden dönerken, helikopteri İran'ın kuzeybatısındaki Varzakan'da düştü. Helikopterde bulunan Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan ve bazı üst düzey yetkililer de olay yerinde öldü.