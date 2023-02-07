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FIFA'dan deprem açıklaması: Türkiye için dua ediyoruz

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 10:58
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FIFA deprem felaketiyle ilgili açıklama yaptı

FIFA'dan deprem açıklaması: Türkiye için dua ediyoruz
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Infantino yaptığı açıklamada, "Dünya futbol camiası adına, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dostlarına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
Yaralananların ve felaketzedelerin üzüntülerini paylaşıyor, onlar için dua ediyoruz.Bu zor zamanlarda iki ülke halklarıyla dayanışma içinde olduğumuzu ve kendilerine desteğimizi ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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