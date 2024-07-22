FİFA, Manchester United hakkında soruşturma başlattı

The Sun'ın haberine göre Kırmızı Şeytanlar, 17 yaşındaki Avustralyalı genç yıldız James Overy'ye çoktan bir anlaşma teklif etti. Ancak bu hamle şu anda bazı ihlaller nedeniyle hem FIFA hem de Premier Lig tarafından soruşturuluyor. Bu yılın başlarında Overy, Mart ayında lig dışı kulüp Newton Abbot Spurs'e katıldı. FIFA kuralları uyarınca, "köprü transfer" olarak değerlendirileceği için 16 hafta içinde başka bir kulübe imza atmasına izin verilmedi. Erik Ten Hag'ın çalıştırdığı takımın söz konusu süre içinde Overy ile sözleşme imzalamaya çalışması anlaşmayı geciktirdi.

Aralarında Everton ve West Ham'ın da bulunduğu diğer Premier Lig kulüpleri daha önce James Overy ile sözleşme imzalamak istiyordu. Manchester United sadece oyuncu ülkedeyken ilgi gösterdi. Yukarıda bahsi geçen raporda ayrıca Kırmızı Şeytanların oyuncuyla denemeye gelmeden önce hiçbir geçmişi olmadığı iddia edildi.

Kulüp yetkilileri şimdi FIFA'nın onayıyla 17 yaşındaki oyuncunun kendilerine imza atmasına izin verilmesini umuyor. Ancak, küçük detaylar netleşene kadar bir hamlenin tamamlanması mümkün değil.

James Overy daha önce Perth Glory'nin 21 yaş altı takımında forma giyiyordu ve daha sonra ailesiyle birlikte İngiltere'ye taşındı. Overy ailesinin Cheshire'da üst düzey oyuncuların tercih ettiği bir banliyöde ev bulduğu bildirildi. Genç savunmacının bir sonraki durağı olarak Old Trafford'u seçtiği düşünüldüğünde, West Ham'ın Overy'nin durumunu izlemeye devam etmesi artık mantıklı değil.

James Overy, Manchester United'ın radarına giren tek harika çocuk değil. Geçtiğimiz günlerde genç oyuncuları Chido Obi-Martin için Arsenal ile bir anlaşma yapmak istediklerini belirttiler. The Athletic, Manchester United'ın 16 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalamak için 'araştırma yaptığını' iddia eden bir rapor paylaştı. Bu hamle, Arsenal ile olan okul sözleşmesinin sona ermesinin ardından gündeme geldi. Arsenal tarafından kendisine bir teklif sunulmuş ancak 16 yaşındaki oyuncu bunu reddetmişti.

Danimarkalı genç yıldız geçtiğimiz hafta başında Manchester United'ın Carrington'daki antrenman tesislerini ziyaret etti. O sırada iki tarafın transfer görüşmesinde bulunduğu fakat somut bir karar çıkmadığı söyleniyordu.