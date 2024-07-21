FIFA Süper Lig ekibine cezayı kesti

Şubat ayında konuyu FIFA'ya taşıyan ve 1 milyon 200 bin Euro tazminat ile sözleşme fesih talebinde bulunan İsrailli futbolcu için karar çıktı.

Uzun süredir ülkesinin takımlarından Maccabi Tel Aviv ile sözleşme imzalamak için bekleyen Sagiv Jehezkel, bonservisini eline aldı.

Antalyaspor'un resmi olarak sözleşmesini feshetmemiş olmasına rağmen, Türkiye'den ayrıldığı tarih olan 24 Ocak'ı ayrılık tarihi olarak belirleyen FIFA, Jehezkel'in istediği kulübe imza atabileceğine hükmetti.

Maccabi Tel Aviv ile prensip anlaşmasına varan Jehezkel'in, bu kararın ardından imza atmasının önünde bir engel kalmadı.

1.2 MİLYON EURO KABUL OLMADI

FIFA, Antalyaspor'un ayrıca tazminat ödemesine de karar verdi. Jehezkel'in 1.2 milyon Euro'luk talebini kabul etmeyen FIFA, 1 Ocak ile 24 Ocak arasındaki dönem için 45 bin Euro, 25 Ocak'tan sonraki dönem için ise 35 bin Euro ödenmesine hükmetti.

Faizlerle birlikte bu rakamın 100 bin Euro'yu bulacağı belirtildi. Antalyaspor'un bu borcu 45 gün içinde ödememesi halinde transfer yasağına bir dosya daha eklenecek.

"HER ŞEY İÇİN ŞÜKÜRLER OLSUN"

Kararın ardından İsrail medyasına konuşan Avukat Roi Rosen, "Çok uzun bir bekleyişin, zorlu ve karmaşık bir sürecin ardından, oyuncu nihayet profesyonel hayatına devam edebilecek" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sagiv Jehezkel ise "Ne kadar da bekledim. Her şey için şükürler olsun" ifadelerini kullandı.