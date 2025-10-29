Türf futbolunda tarihin en büyük skandallarından biri olan hakemlere yönelik bahis soruşturmasında gözler FIFA'nın nasıl tutum sergileyeceğine çevrilmişti.

Radyospor canlı yayınında Salim Manav’ın konuğu olan Avukat Ercan Sevdimbaş konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak FIFA'nın TFF'nin alacağı kararları destekleyeceğini ifade etti.

Sevdimbaş, ''FIFA Başhukuk Müşaviri meslektaşım Emilio Garcia Silvero ile görüştüm. Bahis skandalı konusunda Türkiye Futbol Federasyonu’nu destekleyeceklerini söyledi. Bu durum, TFF’nin alacağı disiplin kararlarının uluslararası hukuk nezdinde de karşılık bulacağını gösteriyor.'' diye konuştu.