FIFA'dan tartışmalı Süper Lig hakemine görev

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FIFA'dan tartışmalı Süper Lig hakemine görev

UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu'nda Dynamo Brest ile Sutjeska Niksic arasında oynanacak maça FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen atandı.

Süper Lig'de yönettiği maçlarda verdiği kararlarla tartışma konusu olan FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu müsabakasında görevlendirildi.

Belarus'un Dynamo Brest ile Karadağ'ın Sutjeska Niksic takımları arasında oynanacak karşılaşma, Macaristan'ın Zalaegerszeg şehrinde bulunan ZTE Arena Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak.

Müsabakada Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

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