Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı getirildiğini açıkladı.

Ligde zor günler geçiren ve teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayıran Sivasspor’a bir kötü haber de FIFA’dan geldi.

FIFA’nın internet sitesinden yayınlanan açıklamaya göre, "mali anlaşmazlıklar veya mevzuat ihlalleri gibi çeşitli ihlaller" nedeniyle kırmızı-beyazlılara 3 dönem transfer yasağı verildi.

Sivasspor, bu sezon Trendyol 1. Lig’de 11 maçta topladığı 14 puan ile 11. sırada bulunuyor.