Muslera'nın başı dertte. FIFA soruşturma başlattı

FIFA, Uruguay'ın Gana ile oynadığı maçın ardından futbol federasyonu ve dört oyuncusu hakkında disiplin soruşturması başlattı.

2022 Dünya Kupası'nda Uruguay, H Grubu'nun son maçında Gana'yı 2-0 yendi ancak galibiyet tur için yeterli olmadı.

Uruguaylı futbolcular, Darwin Nunez ve Alidu Seidu'nun mücadelesinde penaltı bekledi ve karar nedeniyle hakemlere tepki gösterdi.

Jose Maria Gimenez, Edinson Cavani, Fernando Muslera ve Diego Godin, FIFA'nın saldırgan ve kötü davranışla ilgili disiplin kurallarını ihlal ettikleri için ceza ile karşı karşıya olan isimler.