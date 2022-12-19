Fransa'dan Arjantin maçında kural hatası isyanı. FIFA'ya başvuru yapıyorlar

Fransa'da Dünya Kupası finalinde Arjantin'e penaltı atışları sonucu elenmelerinin ardından isyan bayrağı açıldı.

Fransa’nın spor gazetesi L’Equipe, Polonyalı Szymon Marciniak'ın finalde kural hatası yaptığını ileri sürdü ve görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde Lionel Messi'nin Arjantin'i 3-2 öne geçiren golü attığı sırada Arjantinli yedek futbolcuların sahada olduğu görülüyor.

Fransız gazetesi futbol kurallarındaki maddeye göre golün iptal edilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Kuralda şu ifadeler yer alıyor:

"Eğer bir gol atıldıktan sonra hakem, golün atıldığı sırada sahada ilave bir kişinin daha bulunduğunu fark ederse (Fazladan futbolcu, yedek oyuncu, değiştirilmiş oyuncu, ihraç edilmiş oyuncu, takım görevlisi) golü geçersiz saymalıdır. Maç fazla kişinin bulunduğu yerden golün atan takımın futbolcusunun kullanacağı bir direkt serbest vuruşla yeniden başlatılmalıdır."

Yapılacak itirazın nasıl sonuç vereceği merakla bekleniyor.