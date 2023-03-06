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Figen'in ölümünde aile boyu gözaltı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde evinde üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren 3 çocuk annesi Figen Çoban'ın (40) ölümüyle ilgili olarak eşi Mehmet Çoban (44) kayınbiraderi Süleyman Çoban ve kayınvalidesi Hatice Çoban gözaltına alındı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 07:00
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Figen'in ölümünde aile boyu gözaltı

Figen'in ölümünde aile boyu gözaltı
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DHA'nın haberine göre, olay, 21 Ocak günü saat 10.00 sıralarında Yatağan'ın Yeşilbağcılar Mahallesi'nin Dağdibi mevkisinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Süleyman Çoban (43), yengesi Figen Çoban'ın öldüğü ihbarında bulundu. 

İhbarın ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Üzerine benzin döküp, kendini ateşe vererek hayatını kaybettiği belirtilen Çoban'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekipleri tarafından Figen Çoban'ın eşi Mehmet Çoban (44) ile kayınbiraderi Süleyman Çoban gözaltına alındı. İşlemlerin ardından 22 Ocak'ta adliyeye sevk edilen Çoban kardeşler, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Figen Çoban'ın cesedi 22 Ocak'ta Yatağan'ın Turgut Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlileri, Çoban'ın şüpheli bulunan ölümüyle ilgili olarak eşi Mehmet Çoban, kayınbiraderi Süleyman Çoban'la birlikte kayınvalidesi Hatice Çoban'ı savcılığın talimatıyla yeniden gözaltına aldı. 

Şüphelilerin kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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