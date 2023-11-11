Fikret Kuşkan İsmail Hacıoğlu’nu utandırdı. Cem Karaca filminde baba oğlu oynuyorlar

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminde Cem Karaca’nın babası Mehmet Karaca’ya hayat veren Fikret Kuşkan, filmin basın toplantısında İsmail Hacıoğlu’nu övgü yağmuruna tuttu.

Fikret Kuşkan İsmail Hacıoğlu’nu utandırdı. Cem Karaca filminde baba oğlu oynuyorlar

Usta oyuncu Fikret Kuşkan “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminin basın toplantısında İsmail Hacıoğlu’nu övdü. Kuşkan, Yüksel Aksu’nun yönettiği filmde efsane rockçıya hayat veren İsmail Hacıoğlu ile baba oğlu oynadı.

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Cem Karaca’nın babası Mehmet Karaca’ya hayat veren Fikret Kuşkan, İsmail Hacıoğlu’nun filmin şarkılarını kendisinin seslendirdiğine dikkat çekti ve Hacıoğlu’nun sesini ilk dinlediklerinde Cem Karaca sandıklarını açıkladı. Bu sözler üzerine Kuşkan’a Hacıoğlu “Çok utanıyorum” dedi.

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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; İsmail Hacıoğlu’na “Utanma” diyen Fikret Kuşkan şöyle konuştu:

“İkinci okuma provasındaydık. Müzik direktörümüz Cem Öget, yönetmenimiz Yüksel Aksu’ya ‘Bir parça çalıştık İsmail’le” dedi ve çalmaya başladı… Bir anda Cem Karaca başladı söylemeye… Cem Öget ‘Bu parçayı İsmail okudu’ dedi… Biz orada zaten hepimiz zaten ayağa kalktık. Tamamdır dedik” dedi.

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Fikret Kuşkan aynı zamanda İsmail Hacıoğlu’nın bir programda Cem Karaca parçası okuduğunu hatırlattı ve sözlerine şöyle devam etti:

“Benim eşim de müzisyen… İsmail Hacıoğlu’dan Cem Karaca olur mu olmaz mı diye konuşurken eşim bir sene önce bir programda İsmail’in Cem Karaca okuduğunu gördü. Baktı, dinledi, sesini açtı ve yapar dedi. Çok iyi oldu. Tamamen giyinmiş, karşımda bütün vücut sistemi ve duruşu, kendine has özel konuşması… Çünkü oynadığı şey boru değil… Onun için şunu söyledin ‘ya ipe gider ya da ipten döner…”

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