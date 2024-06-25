Fildişi Sahili'nde sel ve heyelan: 24 ölü

Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrini 13 Haziran'dan beri etkisi altına alan şiddetli yağış, sel ve heyelan felaketlerine yol açtı.

Fildişi Ulusal Sivil Koruma Ofisi (ONPC) tarafından yapılan açıklamada, evlerin ve yolların sular altında kaldığı, sel ve toprak kaymaları sonucu şehrin ciddi hasara aldığı belirtildi.

13-22 Haziran arasında en az 24 kişinin yaşamını yitirdiği, yağışlardan sonra mahsur kalan en az 271 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı bilgisi verildi. Bazı bölgelerde mevsim normalinin 4 katından fazla yağış görüldüğüne ise ayrıca dikkat çekildi.