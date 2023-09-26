Filenin Sultanları nereye bakıyor? Kızların idmanında gizeme yol açan olay

Editör: Fatma Demirkaya
A Milli Voleybol Takımımız, Olimpiyat elemelerinde gösterdiği performansla gözleri kamaştırdı. Maçlarını Japonya'da oynayan Filenin Sultanları, çıktığı tüm maçları kazanarak grubunu lider tamamladı.
TRT Spor Yıldız tarafından Filenin Sultanları'nın idmanından yer alan görüntü, sosyal medyada merak uyandırdı. Görüntülerde, Milli oyuncular, idman sahasının kenarında yer alan bir tablete tek tek bakıp, sonrasında bazı reaksiyonlarda bulundu.
Görüntüler, sosyal medyada herkesçe farklı şekillerde yorumlandı.
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