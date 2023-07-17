Filenin Sultanları Santarelli'yi rahat bırakmadı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Daniele Santarelli şampiyonluk röportajı sırasında zor anlar yaşadı.

Filenin Sultanları Santarelli'yi rahat bırakmadı

Milletler Ligi'ndeki şampiyonluğun ardından canlı yayında açıklamalarda bulunan Santarelli, Filenin Sultanları'nın müdahalesine maruz kaldı.

Ay Yıldızlı takımın yıldızlarından Zehra röportaj sırasında önce Santarelli'nin arkasından ünlü koça müdahalede bulundu.

Zehra daha sonra Santarelli konuşmasına devam ettiği sırada kameralara eliyle kalp işareti yaptı.

Sosyal medyada gündem olan görüntü binlerce kez paylaşıldı.
İŞTE SANTARELLI'NİN AÇIKLAMALARI
Şampiyonlukla ilgili konuşan Santarelli "Her antrenörün görmek istediği şeyi gördüm. Bu kadar oyuncu bir şey için çalıştı. Buraya geldiğimde bunu hayal bile edemezdim. Şu anda birlikte çalıştığım oyuncular, olağanüstü oyuncular. Federasyonumuz çok iyi. Bu sadece başlangıç. Şimdi kutlayacağız. Çok iyi bir iş çıkardık. her zaman böyle devam etmeyecek, çalışmalıyız. Her turnuvayı kazanabiliriz ama kolay değil. Bu hayali yakalayabilmek için buraya geldik." ifadelerini kullandı.
Daniele Santarelli kariyerindeki başarıların hatırlatılması üzerine "Sırbistan'ın ardından Türkiye ile de dünya birincisi olduk. Çok şanslıyım diyebilirim. Federasyon istediğim gibi çalışmama olanak sağlıyor. Çok iyi oyuncularım var." açıklamasını yaptı.

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