Filenin Sultanları'na İstanbul ayarı!

Kaynak: AA
Filenin Sultanları'na İstanbul ayarı!

İstanbul'da yapılacak Milletler Ligi'nin ikinci ayağına katılacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı. İlk ayakta yer almayan Gizem Örge, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt kadroda yer aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda FIVB Milletler Ligi'nin İstanbul etabı kadrosu belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk haftadaki 4 maçını da kazanan milliler, 18-22 Haziran tarihlerinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile mücadele edecek.

Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ayşe Çürük

Orta oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

Rezerv oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın

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Maç programı

18 Haziran

19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

19 Haziran

19.30 Kanada-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

21 Haziran

19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

22 Haziran

19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)

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