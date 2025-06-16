Filenin Sultanları'na İstanbul ayarı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda FIVB Milletler Ligi'nin İstanbul etabı kadrosu belirlendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk haftadaki 4 maçını da kazanan milliler, 18-22 Haziran tarihlerinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile mücadele edecek.
Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ayşe Çürük
Orta oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge
Rezerv oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın
Maç programı
18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)