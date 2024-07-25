Filenin Sultanları'nda deprem. Hollanda maçına 4 gün kala flaş gelişme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Filenin Sultanları'nda deprem. Hollanda maçına 4 gün kala flaş gelişme

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadrosunda beklenmedik bir değişiklik yaşandı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda en büyük madalya umutlarımızdan olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda flaş bir gelişme yaşandı. İlk maçını 29 Temmuz'da Hollanda ile oynayacak olan Ay-Yıldızlı ekibimizin kadrosunda sürpriz bir değişiklik gerçekleşti.

Voleybol Aktüel'in haberine göre; Filenin Sultanları'nın ilk açıklanan Olimpiyat Oyunları kadrosunda yer alan Tuğba Şenoğlu, kadrodan çıkartıldı. Filenin Sultanları'nın Olimpiyat kadrosundan çıkartılan Tuğba Şenoğlu'nun yerine ise İlkin Aydın dahil edildi.

İlkin Aydın, daha önce açıklanan aday kadroda sakatlığı sebebiyle kendine yer bulamamıştı. Ancak sakatlığını atlatan İlkin, takımda yer almamasına rağmen millilerimizin Paris'e giden kafilesine dahil oldu ve antrenmanlara çıktı.

Yapılan son dakika değişikliği sonrası büyük moral bozukluğu yaşayan Tuğba Şenoğlu'nun, İstanbul’a döneceği belirtildi. Beyza Arıcı ise kadroda +1 olarak yer almaya devam edecek.

Milli Takım'ın Paris 2024'teki maç programı şöyle:
29 Temmuz
10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-İtalya

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