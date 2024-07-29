Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş

Paris 2024 Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, gruptaki ilk maçını Hollanda ile yaptı.
MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ!
Filenin Sultanları, Hollanda karşısında 2-0 geride olduğu maçı 3-2 kazandı ve Olimpiyat'a galibiyetle başladı.
İstediği oyunu sahaya yansıtamayan başlayan milli takım, ilk seti 25-19 kaybetti.
İkinci seti de 25-19 kaybeden Sultanlar, üçüncü sette 25-22 galip geldi.
Kıran kırana geçen dördüncü seti de 25-22 kazanan ay-yıldızlılar, mücadeleyi altın sete taşıdı.
ALTIN SETTE KAZANDIK
Altın seti 15-13 kazanan milli takım, müthiş bir geri dönüşe imza attı ve sahadan galibiyetle ayrıldı.
Böylece Türkiye, Olimpiyatlara galibiyetle başlamış oldu.
MİLLİ TAKIMIN OLİMPİYAT PROGRAMI
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci maçını 1 Ağustos Perşembe günü Dominik Cumhuriyeti ile yapacak.
Kritik maç saat 10.00'da başlayacak.
Üçüncü maç ise İtalya ile oynanacak.
Bu maç da 4 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da oynanacak.