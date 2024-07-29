Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş

Düzenleme: Arif Aydın Kaplan
Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında Hollanda ile karşılaştı. Sultanlar, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak muhteşem bir geri dönüşe imza attı!

Paris 2024 Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, gruptaki ilk maçını Hollanda ile yaptı.

MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ!
Filenin Sultanları, Hollanda karşısında 2-0 geride olduğu maçı 3-2 kazandı ve Olimpiyat'a galibiyetle başladı.

İstediği oyunu sahaya yansıtamayan başlayan milli takım, ilk seti 25-19 kaybetti.

İkinci seti de 25-19 kaybeden Sultanlar, üçüncü sette 25-22 galip geldi.

Kıran kırana geçen dördüncü seti de 25-22 kazanan ay-yıldızlılar, mücadeleyi altın sete taşıdı.

ALTIN SETTE KAZANDIK
Altın seti 15-13 kazanan milli takım, müthiş bir geri dönüşe imza attı ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

Böylece Türkiye, Olimpiyatlara galibiyetle başlamış oldu.

MİLLİ TAKIMIN OLİMPİYAT PROGRAMI
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci maçını 1 Ağustos Perşembe günü Dominik Cumhuriyeti ile yapacak.

Kritik maç saat 10.00'da başlayacak.

Üçüncü maç ise İtalya ile oynanacak.

Bu maç da 4 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da oynanacak.

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