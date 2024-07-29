Ekrem İmamoğlu Eda Erdem’i böyle tebrik etti. Filenin Sultanları 3-2 yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk maçını Hollanda ile gerçekleştirdi

Filenin Sultanları, Hollanda karşısında 2-0 geride olduğu maçı 3-2 kazandı. Böylece Filenin Sultanları Olimpiyat'a galibiyetle başladı.

EKREM İMAMOĞLU’NDAN TEBRİK

Karşılaşmayı eşi ile birlikte izleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediyesi Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte karşılaşmayı izledi.

İmamoğlu maçın ardından Filenin Sultanları’nın kaptanı Eda Erdem’i tebrik etti. O anlar ise kameralara yansıdı.

Öte yandan İmamoğlu “Kızları tebrik ediyorum. Bizleri hiç üzmediler, hep sevindiriyorlar. Madalya yolları açık olsun.” İfadelerini kullandı.