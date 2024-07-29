Ekrem İmamoğlu Eda Erdem’i böyle tebrik etti. Filenin Sultanları 3-2 yendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu Eda Erdem’i böyle tebrik etti. Filenin Sultanları 3-2 yendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Filenin Sultanları Hollanda’ya 3-2 yeninde Ekrem İmamoğlu Eda Erdem’i el sıkışarak kutladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk maçını Hollanda ile gerçekleştirdi

Filenin Sultanları, Hollanda karşısında 2-0 geride olduğu maçı 3-2 kazandı. Böylece Filenin Sultanları Olimpiyat'a galibiyetle başladı.

EKREM İMAMOĞLU’NDAN TEBRİK

Karşılaşmayı eşi ile birlikte izleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediyesi Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte karşılaşmayı izledi.

İmamoğlu maçın ardından Filenin Sultanları’nın kaptanı Eda Erdem’i tebrik etti. O anlar ise kameralara yansıdı.

Öte yandan İmamoğlu “Kızları tebrik ediyorum. Bizleri hiç üzmediler, hep sevindiriyorlar. Madalya yolları açık olsun.” İfadelerini kullandı.

kjl.jpg

ddd.jpg

İlgili Haberler
Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş
Heyecan dorukta! Filenin Sultanları kazanacak mı? Maç her an bitebilir
Son Haberler
Vargas smaçı çaktı. Hollanda dağıldı. Tribünler yıkıldı Spor
Vargas smaçı çaktı. Hollanda dağıldı. Tribünler yıkıldı
Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek bugün de yasak Gündem
Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek bugün de yasak
Deniz Yücel hakkında suç duyurusu Gündem
Deniz Yücel hakkında suç duyurusu
Türkiye’nin en güzel yüzü seçildi Magazin
Türkiye’nin en güzel yüzü seçildi
Bahçeli'den flaş İsrail çıkışı: Askeri hazırlıklar tahkim edilmeli Gündem
Bahçeli'den flaş İsrail çıkışı: Askeri hazırlıklar tahkim edilmeli
Yurt dışı çıkış harcına ikinci zam Gündem
Yurt dışı çıkış harcına ikinci zam