Filenin Sultanları'ndan şampiyonluk sonrası coşkulu kutlama

Sırbistan'ı mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları kupa seremonisinin ardından hep bir ağızdan şarkı söylediler.

Filenin Sultanları'ndan şampiyonluk sonrası coşkulu kutlama

Editör: Hamza Özalkuş

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası final maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

AVRUPA ŞAMPİYONU OLDUK
İlk seti 25-27 kaybeden Filenin Sultanları, ikinci seti 25-21 kazanarak setlerde skoru eşitledi. Ay-Yıldızlılar karşılaşmanın üçüncü setini 25-22 kaybederken dördüncü seti aynı skorla kazandı ve setlerde durum 2-2'ye geldi. Karşılaşmanın final setinde rakibini 15-13 mağlup eden Türkiye, Avrupa şampiyonu oldu.

"BIRAKTIM GELDİM EVİMİ GERİDE"
Şampiyonluğun ardından büyük bir sevinç yaşayan Filenin Sultanları kupa seremonisinin ardından hep bir ağızdan "Bıraktım geldim, evimi geride Adımı aldılar, kan karıştı terime Demişti anam bana: 'Buz da olsan erime' Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine" diyerek şarkı söylediler.

Öne Çıkanlar
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
Bakırköy ruh hastalıkları servisinden rektörlük koltuğuna
Bakırköy ruh hastalıkları servisinden rektörlük koltuğuna
AKP'li ilahiyatçı Ebubekir Sofuoğlu Avrupa şampiyonu olan kadın milli voleybol takımını skandal sözlerle hedef aldı
AKP'li ilahiyatçı Ebubekir Sofuoğlu Avrupa şampiyonu olan kadın milli voleybol takımını skandal sözlerle hedef aldı
Özgür Demirtaş 'yazın kenara' dediği paylaşımını hatırlattı. Enflasyonda yüzyılın rekoru geldi
Özgür Demirtaş 'yazın kenara' dediği paylaşımını hatırlattı. Enflasyonda yüzyılın rekoru geldi
Son Haberler
Canan Karatay’ın öve öve bitiremediği besine İbn-i Sina yüzyıllar önce bakın ne demiş Sağlık
Canan Karatay’ın öve öve bitiremediği besine İbn-i Sina yüzyıllar önce bakın ne demiş
TÜİK’in açıkladığı enflasyon Merkez Bankası’nın beklentisini şimdiden geride bıraktı Ekonomi
TÜİK’in açıkladığı enflasyon Merkez Bankası’nın beklentisini şimdiden geride bıraktı
İspanya aşırı yağışlarla sarsıldı: 1 ölü Dünya
İspanya aşırı yağışlarla sarsıldı: 1 ölü
4 astronot 184 gün sonra uzaydan döndü Bilim
4 astronot 184 gün sonra uzaydan döndü
Cübbeli Ahmet AKP'ye veryansın etti. Putin bile yasakladı Güncel
Cübbeli Ahmet AKP'ye veryansın etti. Putin bile yasakladı
Meteoroloji’den Trakya için uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor Güncel
Meteoroloji’den Trakya için uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor
Biraya büyük zam. Artık fiyatı 2 ayda bir artacak Ekonomi
Biraya büyük zam. Artık fiyatı 2 ayda bir artacak