Filenin Sultanları'ndan şampiyonluk sonrası coşkulu kutlama

Editör: Hamza Özalkuş

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası final maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

AVRUPA ŞAMPİYONU OLDUK

İlk seti 25-27 kaybeden Filenin Sultanları, ikinci seti 25-21 kazanarak setlerde skoru eşitledi. Ay-Yıldızlılar karşılaşmanın üçüncü setini 25-22 kaybederken dördüncü seti aynı skorla kazandı ve setlerde durum 2-2'ye geldi. Karşılaşmanın final setinde rakibini 15-13 mağlup eden Türkiye, Avrupa şampiyonu oldu.

"BIRAKTIM GELDİM EVİMİ GERİDE"

Şampiyonluğun ardından büyük bir sevinç yaşayan Filenin Sultanları kupa seremonisinin ardından hep bir ağızdan "Bıraktım geldim, evimi geride Adımı aldılar, kan karıştı terime Demişti anam bana: 'Buz da olsan erime' Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine" diyerek şarkı söylediler.