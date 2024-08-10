Filenin Sultanları'nı saatler kala yıkan haber

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Filenin Sultanları'nı saatler kala yıkan haber

Çin maçında sakatlanan Cansu Özbay için Santarelli'den kötü haber geldi.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bugün (Cumartesi) bronz madalya maçına çıkacak.

Brezilya karşısında South Paris Arena’da TSİ 18.15’te oynanacak mücadele öncesi başantrenör Santarelli’den üzücü bir haber geldi.

OYNARSA DAHA KÖTÜ OLACAK

Çeyrek finalde oynanan Çin maçında sakatlanan Cansu Özbay hakkında konuşan İtalyan başantrenör Özbay’ın maçta oynarsa durumunun daha da kötü olacağını ifade etti.

İşte Santarelli’nin açıklaması:

"Cansu pek iyi durumda değil, elimden geldiğince onu muhafaza etmeye korumaya çalışıyorum ama o maalesef iyi durumda değil. O takımdayken biz çok daha iyi bir takım oluyoruz. Takıma yardım etmesi için onu bugün benche getirdim, bazı durumlarda Elif'e yardım edebilmesi için. Çünkü Cansu çok önemli. Elif ile maç sırasında diyalog kurduğunda bu çok değerli, Cansu'nun deneyimi Elif için çok değerli. Eğer Cansu ile oynasaydım onu riske etmiş olurdum. Ona bir şey olmasını istemiyorum o bu takım için çok önemli"

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