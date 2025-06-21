Filenin Sultanları'nın 7. harikası rekorlarla geldi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Filenin Sultanları'nın 7. harikası rekorlarla geldi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin İstanbul etabının 3. maçında Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Milliler, mücadeleyi 3-0'la kazandı ve 7'de 7 yapmayı başardı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin İstanbul etabının 3. maçında Güney Kore'yi 3 sette sadece 41 sayı vererek 3-0 yendi. Milletler Ligi'nde bu sezon rakibine en az sayı şansı tanıyan takım unvanını elde eden Filenin Sultanları 7'de 7 yapmayı başardı.

Sinan Erdem Spor Salonu'na gelen 15 bin 824 taraftarla Türkiye-Güney Kore karşılaşması, Kadınlar Milletler Ligi tarihinin en çok seyircili maçı oldu.

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SET SONUÇLARI

1. SET: Güney Kore 11 - Türkiye 25
2. SET: Güney Kore 13 - Türkiye 25
3. SET: Güney Kore 17 - Türkiye 25

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