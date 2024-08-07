Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tarihi bir başarıya imza attı.

Çeyrek finalde Çin ile karşı karşıya gelen Ay-Yıldızlı ekibimiz, 3-2'lik skorla kazandı, adını yarı finale yazdırdı.

Filenin Sultanları tarihinde ilk kez olimpiyatlarda yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Milli Takım; Londra 2012'de 9'uncu olurken, Tokyo 2020'de ise çeyrek finalde Güney Kore'ye elenmişti.

Ay-Yıldızlı ekibimizin yarı finaldeki rakibi de belli oldu.

Sırbistan ile İtalya çeyrek finalin son maçında karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi rahat bir şekilde 3-0 kazanan İtalya, Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi oldu.

Setler; 26-24, 25-20 ve 25-20'lik skorlarla sona erdi.

Türkiye ile İtalya arasındaki yarı final maçı 8 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak.

Yarı finalin diğer kapışması ise Brezilya ile ABD arasında olacak. Bu maç ise 8 Ağustos Perşembe günü saat 17.00'de start alacak.