Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın, Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalindeki rakibi Sırbistan'ı 3-0 yenen İtalya oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tarihi bir başarıya imza attı.

Çeyrek finalde Çin ile karşı karşıya gelen Ay-Yıldızlı ekibimiz, 3-2'lik skorla kazandı, adını yarı finale yazdırdı.

Filenin Sultanları tarihinde ilk kez olimpiyatlarda yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Milli Takım; Londra 2012'de 9'uncu olurken, Tokyo 2020'de ise çeyrek finalde Güney Kore'ye elenmişti.

Ay-Yıldızlı ekibimizin yarı finaldeki rakibi de belli oldu.

Sırbistan ile İtalya çeyrek finalin son maçında karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi rahat bir şekilde 3-0 kazanan İtalya, Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi oldu.

Setler; 26-24, 25-20 ve 25-20'lik skorlarla sona erdi.

Türkiye ile İtalya arasındaki yarı final maçı 8 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak.

Yarı finalin diğer kapışması ise Brezilya ile ABD arasında olacak. Bu maç ise 8 Ağustos Perşembe günü saat 17.00'de start alacak.

İlgili Haberler
Mourinho Lille yenilgisinin sebebini açıkladı. Fred yorumu olay yarattı
Buse Naz Çakıroğlu evire çevire dövdü. Gümüş madalyayı garantiledi
Fenerbahçe 90+1'de yıkıldı. Fransa'da büyük şanssızlık
Son Haberler
Mourinho Lille yenilgisinin sebebini açıkladı. Fred yorumu olay yarattı Spor
Mourinho Lille yenilgisinin sebebini açıkladı. Fred yorumu olay yarattı
Ebrar Karakurt’tan kendisine 'provokatör' diyen troll Furkan Bölükbaşı’na efsane yanıt Spor
Ebrar Karakurt’tan kendisine 'provokatör' diyen troll Furkan Bölükbaşı’na efsane yanıt
Bakan Şimşek 'çok kazananları' uyardı: 'Maliye mutlaka kapınızı çalacak' Ekonomi
Bakan Şimşek 'çok kazananları' uyardı: 'Maliye mutlaka kapınızı çalacak'
Rekabet Kurulu'ndan OYAK'a rekor ceza Ekonomi
Rekabet Kurulu'ndan OYAK'a rekor ceza
Haftanın öne çıkanları Yazarlar
Haftanın öne çıkanları
Gıybetagram Yazarlar
Gıybetagram