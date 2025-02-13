Filipinler Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı

BSP'nin bu beklenmedik hamlesi, enflasyonun Ocak ayında %2,9 ile merkez bankasının hedef aralığı olan %2-4 arasında seyretmesiyle ilişkilendiriliyor. Bu oran, Aralık ayındaki enflasyonla aynı seviyede gerçekleşti ve Reuters anketindeki %2,7'lik medyan tahminin üzerinde oldu. Çekirdek enflasyon ise Aralık ayındaki %2,8'den Ocak ayında %2,6'ya geriledi. Ancak, sebze fiyatlarındaki artış nedeniyle gıda enflasyonu %4'e yükseldi.

BSP Başkanı Eli Remolona, enflasyonun kontrol altına alınması ve ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla 2025 yılı içinde politika faizinde en az 50 baz puanlık bir indirim daha yapmayı planladıklarını belirtti. Bu açıklama, bankanın gelecekte de para politikasını gevşetme eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Filipinler ekonomisi, 2024'ün son çeyreğinde %5,2 ile beklentilerin altında bir büyüme kaydetti. Bu durum, BSP'nin para politikasını destekleyici yönde şekillendirmesine neden oluyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikası ve ABD'deki yüksek enflasyonun küresel piyasalara etkisi de BSP'nin kararlarında etkili oluyor.

BSP'nin faiz oranlarını sabit tutma kararı, ABD'deki yüksek enflasyon ve Fed'in sıkı para politikası gibi küresel ekonomik gelişmelerin yanı sıra, iç piyasadaki enflasyon ve büyüme dinamiklerine dayanıyor. Bu dengeyi koruma çabası, BSP'nin para politikasında temkinli ve ölçülü bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.