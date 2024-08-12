Filipinler Olimpiyatlarda parladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Filipinler Olimpiyatlarda parladı

Filipinler, 2024 Paris Olimpiyatlarını iki altın ve iki bronz madalyayla tamamlayarak Güneydoğu Asya bölgesindeki diğer tüm ülkeleri geride bıraktı.

Filipinler Olimpiyat Takımı, üst üste ikinci kez Olimpiyatlarda en iyi performans gösteren Güneydoğu Asya ülkesi olma ayrıcalığını elde etti.

Filipinler, 100 yıldır her dört yılda bir düzenlenen Olimpiyat Oyunlarında ilk kez tek bir olimpiyatta birden fazla altın madalya kazanarak bölgedeki diğer ülkeleri geride bıraktı.

Artistik jimnastik yıldızı Carlos Yulo, yer hareketleri ve atlamada şampiyonluk kazanarak Filipinlerin ilk çift altın madalyalı sporcusu oldu.

Boksörler Nesthy Petecio ve Aira Villegas da birer bronz madalya kazanırken, 22 sporcudan oluşan Filipinler Takımı, Tokyo Oyunları'ndaki dört madalya rekorunu egale etti ve Güneydoğu Asya'nın bir numaralı ülkesi oldu.

Paris ve Tokyo Oyunları aynı zamanda Filipinler'in üst üste iki olimpiyatta birden fazla madalya kazandığı ilk oyun oldu.

Endonezya, halterci Rizki Juniansyah ve spor tırmanıcısı Veddriq Leonardo'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda altın madalya elde etmesine rağmen bir kez daha Filipinlerin gerisinde kaldı.

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