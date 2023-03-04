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Valiye evinin bahçesinde suikast. Üniformalı tetikçiler ölüm saçtı

Filipinler'in Negros Oriental eyaletinin valisi Roel Degamo ve beraberindeki 5 kişi, uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 16:10
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Filipinler'de eyalet valisine suikast: 6 ölü

Valiye evinin bahçesinde suikast. Üniformalı tetikçiler ölüm saçtı
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Filipinler’in merkez eyaleti Negros Oriental’in kısa süre önce tamamlanan valilik seçimleri sonucunda ikinci oy sayımının ardından vali seçilen 56 yaşındaki Roel Degamo, evinin bahçesinde halkla görüştüğü sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Vali Degamo'nun evinin bahçesine giren üniformalı ve silahlı şahısların bahçedekilere ateş açtığı ve sonrasında olay yerinden kaçtığı görüldü.

10 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Eyalet polis sözcüsü Kym Lopez olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili kimliği belirsiz 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığını ifade etti. Lopez, faillerin olay yerinden kaçarken kullandığı 2 aracın olay yerine yakın bir bölgede bulunduğunu, ancak faillerin hala arandığını belirtti.

"ŞİMDİ TESLİM OLMAK EN İYİ SEÇENEĞİNİZ OLACAK"

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos da olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı "suikast" olarak nitelendirdi. Marcos, zanlıların en kısa sürede adalete teslim edileceğini vurgulayarak, "Bu alçakça ve iğrenç suçun faillerini adalete teslim edene kadar hükümetim rahat etmeyecek" ifadelerini kullandı.

Marcos saldırının faillerine çağrıda bulunarak, "Şimdi teslim olmak en iyi seçeneğiniz olacak" dedi.

Öte yandan, Degamo, bölgede geçtiğimiz ay yapılan ve gergin geçen oylamanın ardından ikinci kez gerçekleştirilen oy sayımı sonucu vali seçilmişti. (İHA)

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