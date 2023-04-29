Filipinler'de tarak gemisiyle yakıt tankeri çarpıştı. 1 ölü 1 kayıp

Filipinler'in Corregidor Adası açıklarında yakıt tankeri ile tarak gemisi çarpıştı. Gemi alabora olurken 1 kişi hayatını kaybetti, kayıp 1 kişi ise aranıyor.

Filipinler'de tarak gemisiyle yakıt tankeri çarpıştı. 1 ölü 1 kayıp

Filipinler'in Corregidor Adası açıklarında Sierra Leone bandıralı "MV Hong Hai 189" tarak gemisi ile Marshall Adaları bandıralı "MT Petite Soeur" isimli bir yakıt tankeri çarpıştı. Kazanın ardından tarak gemisi alabora oldu.

Filipinler Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, kargo gemisindeki 20 mürettebattan 18’inin kurtarıldığı, Çin uyruklu bir gemicinin ise cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu. Kayıp 1 denizci için arama çalışmalarının havadan ve denizden yürütülen operasyonla devam ettiği belirtildi.

Yakıt tankerindeki 21 mürettebatın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hasarlı tanker, sahil güvenlik ekipleri tarafından kontrollü olarak Manila Limanı’na çekildi. Kargo gemisinin akıbetine incelemelerin ardından karar verileceği aktarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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