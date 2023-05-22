Filipinler'deki büyük yangın tarihi postaneyi kullanılamaz yaptı

Editör: Özge Ceren Çimen

Hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Filipinlerin başkenti Manila'da büyük bir yangın çıktı. Çıkan yangının tarihi postane binasını kullanılamaz hale getirdiği açıklandı.

Filipin Yangından Korunma Bürosu, 21 Mayıs Pazar günü geç saatlerde çıkan yangının mahalline 80'den fazla itfaiye aracının sevk edildiğini söyledi.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alması 7 saatten fazla sürdü. Filipinli posta müdürü yaptığı açıklamada '' Bodrumdan beşinci kata kadar tüm bina yandı'' dedi.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığını da sözlerine ekledi.