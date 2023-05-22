Filipinler'deki büyük yangın tarihi postaneyi kullanılamaz yaptı

Filipinler'in başkenti Manila'da çıkan yangında tarihi postane binası yanarak kullanılamaz hale geldi.

Filipinler'deki büyük yangın tarihi postaneyi kullanılamaz yaptı

Editör: Özge Ceren Çimen

Hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Filipinlerin başkenti Manila'da büyük bir yangın çıktı. Çıkan yangının tarihi postane binasını kullanılamaz hale getirdiği açıklandı.

Filipin Yangından Korunma Bürosu, 21 Mayıs Pazar günü geç saatlerde çıkan yangının mahalline 80'den fazla itfaiye aracının sevk edildiğini söyledi.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alması 7 saatten fazla sürdü. Filipinli posta müdürü yaptığı açıklamada ''Bodrumdan beşinci kata kadar tüm bina yandı'' dedi.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığını da sözlerine ekledi.

1926'da inşa edilen bu postane, web sitesine göre bir zamanlar Manila'daki "en görkemli bina" olarak görülüyordu.

screenshot-2.png

Öne Çıkanlar
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Son Haberler
Trabzonlu ailenin heyelan korkusu Güncel
Trabzonlu ailenin heyelan korkusu
Evlilik beklerken ayrılık haberi gelmişti! Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik barıştı Magazin
Evlilik beklerken ayrılık haberi gelmişti! Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik barıştı
Afganlar ve Pakistanlılar Türkiye’ye gelmeden Turkish boy ve Turkish child arıyorlar.Çocuklarımız bu adamların yanında büyüyecek Güncel
Afganlar ve Pakistanlılar Türkiye’ye gelmeden Turkish boy ve Turkish child arıyorlar.Çocuklarımız bu adamların yanında büyüyecek
Mecliste Hizbullah'ı istemeyen Fenerbahçe taraftarı PFDK'ye sevk edilince Fatih Altaylı isyan etti Spor
Mecliste Hizbullah'ı istemeyen Fenerbahçe taraftarı PFDK'ye sevk edilince Fatih Altaylı isyan etti
Baking makyaj nedir Sağlık
Baking makyaj nedir
Yaz yaklaşıyor. Selüliti olanlar dikkat. Bu yiyeceklerden uzan durun Sağlık
Yaz yaklaşıyor. Selüliti olanlar dikkat. Bu yiyeceklerden uzan durun
Havuzdaki tehlike Sağlık
Havuzdaki tehlike