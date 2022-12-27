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Filistin: İsrail bu yıl 220'den fazla Filistinliyi öldürdü, 832 bina yıktı

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, İsrail'in 2022'deki saldırılarında 220'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü ve 832 binanın yakıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 17:50
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Filistin açıkladı: İsrail bu yıl 220'den fazla Filistinliyi öldürdü, 832 bina yıktı

Filistin: İsrail bu yıl 220'den fazla Filistinliyi öldürdü, 832 bina yıktı
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İştiyye, Filistin Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in ihlal ve saldırıları ile yıl boyunca yaşanan gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Bu yıl, 220'den fazla şehit verdiğimiz, dokuz binden fazla kişinin yaralandığı ve 6 bin 500 tutuklunun bulunduğu acı dolu bir yıl oldu." diyen İştiyye, İsrail'in aynı dönemde Filistinlilere ait 832 binayı yıktığını ve 13 bin zeytin ağacını söktüğünü belirtti.

Filistinlilerin bu saldırılara cesaret ve soğukkanlılıkla karşı koyduğunu ifade eden İştiyye, halkın toprağına yönelik her türlü ihlalle mücadele edeceğini ve fedakarlıklarıyla ulusal kurtuluş projesini koruyacağını dile getirdi.

Filistin'e uluslararası yardımların 2022'de önemli oranda düşüş yaşandığını aktaran İştiyye, İsrail'in Filistin vergilerinde kesintiye devam etmesi, Kovid-19 salgını ve Ukrayna savaşının yansımaları nedeniyle ulusal ekonominin ve mali bütçelerinin zarar gördüğü krizlerle mücadele ettiklerini anlattı.

Abluka ve bölünme nedeniyle Gazze Şeridi'nde işsizliğin yaklaşık yüzde 46,6 dolayında olduğunu belirten İştiyye, bu zor süreçleri aşabilmeleri için Arap ülkelerinin desteğinin ve uluslararası yardımların sürmesini umduğunu söyledi.(AA)

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