Filistin Başbakanı İştiyye görevinden istifa etti

Kaynak: İHA
Filistin Başbakanı İştiyye görevinden istifa etti
Filistin Başbakanı Muhammad İştiyye, Filistinliler arasında siyasi düzenlemeler konusunda geniş bir mutabakatın oluşmasını sağlamak amacıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, Filistin yönetiminden flaş bir istifa haberi geldi.

Filistin Başbakanı Muhammad İştiyye bugün yaptığı açıklamada, Filistinliler arasında siyasi düzenlemeler konusunda geniş bir mutabakatın oluşmasını sağlamak amacıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Filistin Başbakanı kabineye yaptığı açıklamada, “Bir sonraki aşama, Gazze Şeridi’nde ortaya çıkan gerçekliği, ulusal birlik görüşmelerini ve Filistinliler arası bir uzlaşıya duyulan ihtiyacı dikkate alan yeni bir hükümet ve siyasi düzenlemeler gerektirecek. Buna ek olarak Otorite’nin Filistin topraklarının tamamı üzerindeki yetkisinin genişletilmesini gerektirecektir” dedi.

İştiyye’nin istifasının yürürlüğe girmesi için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın kararı onaylaması gerekirken, Abbas, İştiyye’nin yeni bir atama yapılana dek görevine devam etmesini talep edebilir.

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